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Караван беженцев отправился из Гондураса в США
Источник материала: ОНТ
Напряженная ситуация с беженцами в мире. Караван из 600 человек отправился из Гондураса в США.
В последнее время такие массовые походы не редкость. Караваны переселенцев уже много раз следовали таким маршрутом из стран Латинской Америки. Одна из основных проблем для них – преодоление границы США и Мексики. Несмотря на обещания Байдена принимать беженцев, совсем не радушный прием им устраивают как власти приграничных штатов, так и сами американцы.
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Напряженная ситуация с беженцами в мире. Караван из 600 человек отправился из Гондураса в США. В последнее время такие массовые походы не редкость. Караваны...
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