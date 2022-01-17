﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Караван беженцев отправился из Гондураса в США

17.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Караван беженцев отправился из Гондураса в США

Напряженная ситуация с беженцами в мире. Караван из 600 человек отправился из Гондураса в США.

В последнее время такие массовые походы не редкость. Караваны переселенцев уже много раз следовали таким маршрутом из стран Латинской Америки. Одна из основных проблем для них – преодоление границы США и Мексики. Несмотря на обещания Байдена принимать беженцев, совсем не радушный прием им устраивают как власти приграничных штатов, так и сами американцы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напряженная ситуация с беженцами в мире. Караван из 600 человек отправился из Гондураса в США. В последнее время такие массовые походы не редкость. Караваны...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Каждый должен зарабатывать столько, сколько хочет». Как белорус строит успешный бизнес в Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by