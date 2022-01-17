Караван беженцев отправился из Гондураса в США

Источник материала: ОНТ

Напряженная ситуация с беженцами в мире. Караван из 600 человек отправился из Гондураса в США.

В последнее время такие массовые походы не редкость. Караваны переселенцев уже много раз следовали таким маршрутом из стран Латинской Америки. Одна из основных проблем для них – преодоление границы США и Мексики. Несмотря на обещания Байдена принимать беженцев, совсем не радушный прием им устраивают как власти приграничных штатов, так и сами американцы.

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