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Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Словаки – против

17.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Словаки – против

Еще один пример расширения альянса. Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Но словаки – против.

Они устроили акцию у здания американского посольства. Сотни протестующих заявляют, что соглашение нарушает суверенитет Словакии. О том, что новый договор не соответствует правовым нормам, заявила и Генпрокуратура республики. Правительство документ подписало. Если его одобрит парламент, то он вступит в силу и это означает, что США могут использовать авиабазы и другие военные объекты на территории Словакии.

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Еще один пример расширения альянса. Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Но словаки – против. Они устроили акцию у здания...
 
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