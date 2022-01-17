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Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Словаки – против
Источник материала: ОНТ
Еще один пример расширения альянса. Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Но словаки – против.
Они устроили акцию у здания американского посольства. Сотни протестующих заявляют, что соглашение нарушает суверенитет Словакии. О том, что новый договор не соответствует правовым нормам, заявила и Генпрокуратура республики. Правительство документ подписало. Если его одобрит парламент, то он вступит в силу и это означает, что США могут использовать авиабазы и другие военные объекты на территории Словакии.
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Еще один пример расширения альянса. Братислава хочет заключить с Вашингтоном соглашение о военном сотрудничестве. Но словаки – против. Они устроили акцию у здания...
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