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«Социальную» скидку можно получить с 17 января! Что для этого нужно? Товары, магазины, документы и другие подробности

17.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Социальную» скидку можно получить с 17 января! Что для этого нужно? Товары, магазины, документы и другие подробности

С 17 января в продуктовых магазинах будет предоставляться скидка 10% на социально значимые товары.

Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения с 16-ю крупными торговыми сетями.

Кому можно получить «социальную» скидку?

Пенсионеры, члены многодетных семей и те, кто получает ежемесячное соцпособие, могут рассчитывать на скидку 10% на социально значимые товары.

Где предоставляется «социальная» скидка?

Как пишет sb.by, к соглашению присоединились следующие торговые сети:

  • «Евроопт»;
  • «Виталюр»;
  • «Соседи»;
  • «Белмаркет»;
  • «Санта»;
  • «Гиппо»;
  • «Корона»;
  • Green;
  • «Белкоопсоюз»;
  •  «Доброном»;
  • «Алми»;
  •  «Простор»;
  •  «ДорОРС».

Товары, на которые предоставляется «социальная» скидка

29 позиций перечислили в sb.by.

Сумма скидки

Сумма покупок с предоставлением скидок каждый месяц у определенного магазина не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума – 288,01 руб. Общая сумма скидки на социально значимые товары составит 29 руб. в месяц. Скидки не распространяются на акционные товары.

Как получить «социальную» скидку?

В магазине на кассе нужно предъявить оригинал, копию или фотокопию документа, который подтвердит принадлежность к категориям, имеющим право на скидку.

  • пенсионерам - пенсионное удостоверение;
  • многодетным семьям - удостоверение многодетной семьи и документ с фото, удостоверяющий личность;
  • инвалидам - удостоверение инвалида;
  • тем, кто воспитывает ребенка-инвалида до 18 лет, – удостоверение ребенка инвалида и документ, подтверждающий факт осуществления функции законного представителя такого ребенка;
  • получателям ежемесячного соцпособия – справка о предоставлении ГАСП и паспорт.

Бонусные «социальные» карты

В некоторых магазинах скидку можно получить без предъявления документов – только по бонусной карте, которая будет переведена в разряд «социальной». Для этого в магазине нужно предоставить документ, удостоверяющий принадлежность к категории граждан, имеющих право на получение скидки – в некоторых торговых сетях это можно сделать в электронной форме. После этого в течение нескольких дней бонусную карту переведут в разряд социальных – скидка начнет действовать.

Фото: архив БЕЛТА

 


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С 17 января в продуктовых магазинах будет предоставляться скидка 10% на социально значимые товары. Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли...
 
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