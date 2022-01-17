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«Социальную» скидку можно получить с 17 января! Что для этого нужно? Товары, магазины, документы и другие подробности
Источник материала: ОНТ
С 17 января в продуктовых магазинах будет предоставляться скидка 10% на социально значимые товары.
Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов
Кому можно получить «социальную» скидку?
Пенсионеры, члены многодетных семей и те, кто получает ежемесячное соцпособие, могут рассчитывать на скидку 10% на социально значимые товары.
Где предоставляется «социальная» скидка?
Как
Товары, на которые предоставляется «социальная» скидка
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Сумма скидки
Сумма покупок с предоставлением скидок каждый месяц у определенного магазина не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума – 288,01 руб. Общая сумма скидки на социально значимые товары составит 29 руб. в месяц. Скидки не распространяются на акционные товары.
Как получить «социальную» скидку?
В магазине на кассе нужно предъявить оригинал, копию или фотокопию документа, который подтвердит принадлежность к категориям, имеющим право на скидку.
Бонусные «социальные» карты
В некоторых магазинах скидку можно получить без предъявления документов – только по бонусной карте, которая будет переведена в разряд «социальной». Для этого в магазине нужно предоставить документ, удостоверяющий принадлежность к категории граждан, имеющих право на получение скидки – в некоторых торговых сетях это можно сделать в электронной форме. После этого в течение нескольких дней бонусную карту переведут в разряд социальных – скидка начнет действовать.
Фото: архив БЕЛТА
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«Социальную» скидку можно получить с 17 января! Что для этого нужно? Товары, магазины, документы и другие подробности
С 17 января в продуктовых магазинах будет предоставляться скидка 10% на социально значимые товары. Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли...
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