«Социальную» скидку можно получить с 17 января! Что для этого нужно? Товары, магазины, документы и другие подробности

Источник материала: ОНТ

С 17 января в продуктовых магазинах будет предоставляться скидка 10% на социально значимые товары.

Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения с 16-ю крупными торговыми сетями.

Кому можно получить «социальную» скидку?

Пенсионеры, члены многодетных семей и те, кто получает ежемесячное соцпособие, могут рассчитывать на скидку 10% на социально значимые товары.

Где предоставляется «социальная» скидка?

Как пишет sb.by, к соглашению присоединились следующие торговые сети:

«Евроопт»;

«Виталюр»;

«Соседи»;

«Белмаркет»;

«Санта»;

«Гиппо»;

«Корона»;

Green;

«Белкоопсоюз»;

«Доброном»;

«Алми»;

«Простор»;

«ДорОРС».

Товары, на которые предоставляется «социальная» скидка

29 позиций перечислили в sb.by.

Сумма скидки

Сумма покупок с предоставлением скидок каждый месяц у определенного магазина не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума – 288,01 руб. Общая сумма скидки на социально значимые товары составит 29 руб. в месяц. Скидки не распространяются на акционные товары.

Как получить «социальную» скидку?

В магазине на кассе нужно предъявить оригинал, копию или фотокопию документа, который подтвердит принадлежность к категориям, имеющим право на скидку.

пенсионерам - пенсионное удостоверение;

многодетным семьям - удостоверение многодетной семьи и документ с фото, удостоверяющий личность;

инвалидам - удостоверение инвалида;

тем, кто воспитывает ребенка-инвалида до 18 лет, – удостоверение ребенка инвалида и документ, подтверждающий факт осуществления функции законного представителя такого ребенка;

получателям ежемесячного соцпособия – справка о предоставлении ГАСП и паспорт.

Бонусные «социальные» карты

В некоторых магазинах скидку можно получить без предъявления документов – только по бонусной карте, которая будет переведена в разряд «социальной». Для этого в магазине нужно предоставить документ, удостоверяющий принадлежность к категории граждан, имеющих право на получение скидки – в некоторых торговых сетях это можно сделать в электронной форме. После этого в течение нескольких дней бонусную карту переведут в разряд социальных – скидка начнет действовать.

Фото: архив БЕЛТА





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