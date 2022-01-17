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Интернет-мошенница выманила у жителя Гродно Br2,4 тыс. предоплаты за интим

17.01.2022 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенница выманила у жителя Гродно Br2,4 тыс. предоплаты за интимные услуги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина нашел объявление на одном из сайтов. Связь с ночной бабочкой шла через один из мессенджеров.

"Сперва девушка попросила задаток, затем деньги для аренды жилья и еще много чего. В общей сложности мужчина перевел своей неизвестной Br2,4 тыс.", - рассказали в милиции.

После этого собеседница перестала выходит на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в милицию. Правоохранители установили, что неизвестная звонила с территории Российской Федерации, туда же отправились и деньги. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

К слову, это не первый подобный случай. За последнее время в Гродно было зафиксировано четыре подобных инцидента.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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"Сперва девушка попросила задаток, затем деньги для аренды жилья и еще много чего. В общей сложности мужчина перевел своей неизвестной Br2,4 тыс.", - рассказали в...
 
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