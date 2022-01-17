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Легковушка врезалась в автомобиль дорожников в Ивацевичском районе

17.01.2022 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с автомобилем дорожной службы, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 8.20 на 143-м км дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, 38-летний минчанин уснул за рулем автомобиля "Фольксваген" и столкнулся с МАЗ под управлением 60-летнего водителя, который обрабатывал дорожное полотно песчано-соляной смесью.

Легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Его водителя после происшествия доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. Установлено, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

"Поездки на дальние расстояния связаны с длительным нахождением за рулем. Случаи выезда автомобилей на полосу встречного движения, съезды в придорожные кюветы и опрокидывания зачастую происходят по вине уставших и уснувших водителей. К тому же сказываются и погодные условия. Поэтому водителю в долгом пути обязательно нужно отдыхать и высыпаться. Также не стоит забывать про пассивные средства защиты - ремни безопасности и автокресла, зачастую это спасает жизни", - отметили в Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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ДТП произошло сегодня около 8.20 на 143-м км дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, 38-летний минчанин уснул за рулем автомобиля...
 
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