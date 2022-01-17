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В Беларуси за выходные в ДТП погибли два человека, пять получили травмы

17.01.2022 11:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие выходные произошло шесть учетных ДТП, в которых два человека погибли и пять получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 100 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 366 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Сегодня за окном мокрый снег и дождь. В непростых погодных условиях рекомендуем быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Водители, убедитесь в исправности тормозной системы и стеклоочистителей. Не превышайте скорость, не совершайте рискованных маневров, увеличьте дистанцию и боковой интервал", - сказали в ГАИ.

В ведомстве обратились и к пешеходам: "Помните, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Не стоит рисковать собственной жизнью. Переходите дорогу в установленных местах, и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 100 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 366 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
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