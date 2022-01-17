Санкции в действии, повысят ли подоходный налог? Новости недели в видеообзоре Myfin.by

Источник материала: Myfin



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00:28 Итоги торгов на БВФБ за неделю



Курсы валют на прошедшей неделе двигались разнонаправленно. Доллар подешевел ниже 2 рублей 60 копеек, а евро и российский рубль подорожали.

00:44 Беларуськалий лишился главного покупателя

Производитель сельскохозяйственных удобрений Yara сворачивает закупку калия в Беларуси с 1 апреля. Причиной решения называют санкции США и Евросоюза в отношении белорусской компании. В Yara заявили, что несмотря на свертывание поставок, они планируют продолжить реализацию программы промышленной безопасности на «Беларуськалии», начатой в 2021 году. Импортер из Норвегии – один из ключевых клиентов «Беларуськалия» – заявлял в августе прошлого года, что компания ухудшит финансовые показатели в случае отказа от сотрудничества с белорусским предприятием.

01:20 Заговорили о повышении подоходного налога

В Министерстве финансов Беларуси считают, что повышать подоходный налог пока преждевременно. В настоящее время ставка подоходного налога в стране составляет 13%. Отвечая на один из вопросов, первый замминистра Дмитрий Кийко отметил, что в Беларуси по сути не осталось каких-то излишних налоговых платежей, отменив которые и повысив, например, на один процент подоходный налог, можно было бы упростить систему налогообложения. Дмитрий Кийко отметил, несмотря на то, что подоходный налог формирует значимую часть госбюджета и тем более важен для местных бюджетов, нельзя создавать излишнюю налоговую нагрузку на граждан и изымать большую сумму, чем необходимо для финансирования госрасходов/

02:03 Новый рекорд продажи валюты

Шестой месяц подряд белорусы продают валюты больше, чем покупают. В декабре был установлен новый рекорд по объему проданной валюты физлицами: было куплено более миллиарда долларов в эквиваленте – это максимум 2021 года, а продали еще больше – миллиард и 76 миллионов долларов. Также максимум для 2021 года. В итоге объем чистой продажи валюты составил чуть более $30 млн. Также можно отметить продолжающуюся аномалию в поведении предприятий на валютном рынке, которые покупают больше валюты чем продают. Ранее компании выступали чистыми продавцами валюты

02:44 Торговые сети делают скидку на социально значимые товары



Торговые сети сделают скидку 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий граждан. Соответствующее соглашение подписали Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и представители 16 крупных торговых сетей Беларуси. Планируется, что список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться. Напомним, с 15 декабря 2021 года жесткое регулирование цен распространяется на 29 позиций социально значимых товаров (среди них мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и мн др.), а также 50 позиций лекарственных средств.

03:33 Итоги недели на рынке криптовалют



На рынке криптовалют биткоин в январе 2022 года продолжил начатый в декабре тренд к снижению. Курс падал до отметки около $41 тыс долларов. В ближайшие дни эксперты ожидают от первой криптовалюты сильного движения. Некоторые из экспертов ранее отмечали, что инвесторы избавляются от рисковЫх активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. В наступившем году цена биткоина, возможно, упадет не на несколько процентов, а в разы, прогнозируют некоторые из аналитиков. А другие считают, что биткоин уже достиг дна и в ближайшее время начнет дорожать. Как отмечает криптовалютный эксперт Трофим Еременко, мы ожидаем восстановления курса биткоина до уровня 55 тысяч долларов к середине февраля. При отсутствии негативной информации из Китая и Казахстана, курс основных криптовалют будет расти.

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