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Гражданина Армении, обвиняемого в убийстве на родине, задержали в Национальном аэропорту Минск

17.01.2022 12:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданина Армении, обвиняемого в убийстве, выявили в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Скрыться от уголовного преследования пытался 24-летний гражданин Армении. Молодой человек 29 декабря проходил оформление среди других пассажиров рейса Батуми - Минск. Сотруднику пограничного контроля он предъявил чужой действительный документ. Подлог не остался незамеченным. Иностранец до установления личности был задержан", - рассказали в ГПК.

Выяснилось, что таким способом мужчина пытался избежать ответственности за совершение преступлений, которые в Армении относятся к категории общественно опасных деяний: убийство, покушение на убийство и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

"Сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении поделились информацией об обстоятельствах совершения преступления жителем Еревана. Причины, которые подтолкнули молодого человека на убийство в конце сентября минувшего года, прямолинейны: спор в ресторане - драка - 15 выстрелов в обидчика и друзей", - отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.380 УК Республики Беларусь за использование заведомо подложного документа и дальнейшей экстрадиции обвиняемого.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.380 УК Республики Беларусь за использование заведомо подложного документа и дальнейшей экстрадиции...
 
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