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В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился самолет

17.01.2022 12:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале воздушной гавани, сообщает БЕЛТА.

"Примерно в 11.45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс Ташкент - Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в аэропорту, воздушное судно в результате инцидента не повреждено. В соответствии с регламентом на месте работают аварийно-спасательные службы.

"Обращаем внимание, что в суточном расписании полетов возможны изменения. Вся актуальная информация по рейсам размещена на онлайн-табло", - добавили в аэропорту.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в аэропорту, воздушное судно в результате инцидента не повреждено. В соответствии с регламентом на месте работают аварийно-спасательные службы.
 
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