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НХЛ: «Вашингтон» встречался с «Ванкувером»

17.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НХЛ: «Вашингтон» встречался с «Ванкувером»

Продолжается регулярный чемпионат Национальной Хоккейной Лиги. Минувшей ночью на лед выходил белорус Алексей Протас.

«Вашингтон» встречался с «Ванкувером» и уступил со счетом 2:4. Протас играл в том числе и в первом звене вместе с капитаном команды Александром Овечкиным. Белорус провел на льду почти 9 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «ноль». Сейчас «Вашингтон» занимает в регулярном чемпионате 7-е место (у команды 51 очко).

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Продолжается регулярный чемпионат Национальной Хоккейной Лиги. Минувшей ночью на лед выходил белорус Алексей Протас. «Вашингтон» встречался с «Ванкувером» и...
 
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