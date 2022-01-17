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НХЛ: «Вашингтон» встречался с «Ванкувером»
Источник материала: ОНТ
Продолжается регулярный чемпионат Национальной Хоккейной Лиги. Минувшей ночью на лед выходил белорус Алексей Протас.
«Вашингтон» встречался с «Ванкувером» и уступил со счетом 2:4. Протас играл в том числе и в первом звене вместе с капитаном команды Александром Овечкиным. Белорус провел на льду почти 9 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «ноль». Сейчас «Вашингтон» занимает в регулярном чемпионате 7-е место (у команды 51 очко).
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Продолжается регулярный чемпионат Национальной Хоккейной Лиги. Минувшей ночью на лед выходил белорус Алексей Протас. «Вашингтон» встречался с «Ванкувером» и...
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