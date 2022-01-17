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В Мельбурне начался первый в сезоне турнир серии «Большого шлема»

17.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мельбурне начался первый в сезоне турнир серии «Большого шлема»

В Мельбурне начался первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии. И в стартовый день на трех белорусов в турнирной сетке стало меньше.

В мужском турнире Илья Ивашко был вынужден сняться из-за травмы ноги, а Егор Герасимов уступил поляку Хуберту Гуркачу – 2:6, 6:7, 7:6, 3:6. В женских соревнованиях Александра Саснович проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь – 3:6, 6:1, 6:7. Зато порадовала Виктория Азаренко: она без проблем справилась с венгеркой Панной Удварди, отдав сопернице всего четыре гейма – 6:3, 6:1. Также на Australian Open ждем выступления Арины Соболенко: вторая ракетка мира первый матч проведет против Сторм Сандерс из Австралии, которая получила специальное приглашение от организаторов соревнований. 

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В Мельбурне начался первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии. И в стартовый день на трех белорусов в турнирной сетке стало...
 
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