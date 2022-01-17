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Лукашенко: Учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекали потом, что мы войска стянули и воевать собираемся

17.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекали потом, что мы войска стянули и воевать собираемся

Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, рассказал, где и когда будут проведены военные учения с Россией, передает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими. 

Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения Вооруженных Сил – маневры начнутся в феврале.

Все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется, доложил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, рассказал, где и когда будут...
 
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