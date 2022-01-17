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Лукашенко: Учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекали потом, что мы войска стянули и воевать собираемся
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня, заслушивая
Глава государства подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими.
Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения Вооруженных Сил – маневры начнутся в феврале.
Все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется, доложил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекали потом, что мы войска стянули и воевать собираемся
Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, рассказал, где и когда будут...
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