Лукашенко: Учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, чтобы нас не упрекали потом, что мы войска стянули и воевать собираемся

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, рассказал, где и когда будут проведены военные учения с Россией, передает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими.

Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения Вооруженных Сил – маневры начнутся в феврале.

Все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется, доложил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram