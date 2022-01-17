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Названа опасность бутербродов с колбасой

17.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа опасность бутербродов с колбасой

Ежедневное употребление в пищу переработанного мяса на 44% повышает риск развития деменции. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на Express и работу исследователей из Лидсского университета (Великобритания).

Ученые из Лидса проанализировали базу данных, содержащую подробные сведения о генетических особенностях и здоровье около 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

После восьми лет наблюдений среди всех участников эксперимента выявили 2896 случаев приобретенного слабоумия.

Ученые выяснили, что употребление обработанного мяса повышает риск заболеть деменцией независимо от генетики. Авторы работы утверждают, что ежедневное включение в рацион даже обычного бутерброда с колбасой на 44% увеличит вероятность возникновения слабоумия.

Фото: Pixabay

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Ежедневное употребление в пищу переработанного мяса на 44% повышает риск развития деменции. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на Express и работу...
 
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