Мужская сборная Беларуси по гандболу уступила Польше на чемпионате Европы

Источник материала: ОНТ

Второе поражение потерпела мужская сборная Беларуси по гандболу на чемпионате Европы в Словакии и Венгрии.

На этот раз с крупным счетом белорусы уступили Польше – 20:29. Первый тайм завершился со счетом 14:11 в пользу поляков. Во второй половине исправить ситуацию белорусам не удалось – в итоге поражение. После двух туров в группе D лидирует сборная Германии, на втором месте Польша (у этих команд по 4 очка, они обеспечили себе выход во второй раунд). Сборная Беларуси этот шанс потеряла.

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