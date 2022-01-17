Лукашенко доложили о замысле совместных учений с Россией

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение, передает БЕЛТА.





Вывод, по словам Президента, может быть только один - готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному.

Кроме того, Глава государства заявил, что настораживает обстановка и на южной границе – со стороны Украины идет наращивание военного контингента.

Как сообщалось , в конце 2021 года президенты Беларуси и России подтвердили планы о проведении совместных учений на территории Беларуси в 2022 году.

Фото: БЕЛТА





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