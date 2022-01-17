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Лукашенко доложили о замысле совместных учений с Россией
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня, заслушивая
Вывод, по словам Президента, может быть только один - готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному.
Кроме того, Глава государства заявил, что настораживает обстановка и на южной границе – со стороны Украины идет наращивание военного контингента.
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Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, отметил, что, по последним данным, в...
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