Из-за снегопада в США отменяются авиарейсы, более 200 тысяч домов остались без электричества

Источник материала: ОНТ

Из-за сильного снегопада в США массово отменяют авиарейсы. Снежный шторм привел к отключению электроэнергии на Восточном побережье.

Аэропорты не принимают самолеты. Отменено почти три тысячи рейсов. Буря принесла снег, дождь, сильный ветер. В регионе, на который обрушилась стихия, живут более 70 миллионов человек. Без электричества осталось свыше 200 тысяч домов. Ненастье добралось и до Канады. Снежный покров вырос до 20 сантиметром. Непогода отразилась на школьниках. После длительных короновирусных каникул готовились к очным занятиям. Но их пришлось перенести. Власти призывают жителей по возможности оставаться дома и не подвергать себя опасности.

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