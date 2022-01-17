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В странах Евросоюза не прекращаются антиковидные протесты

17.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В странах Евросоюза не прекращаются антиковидные протесты

По-прежнему неспокойно в Европе. В странах Евросоюза не прекращаются антиковидные протесты.

В столице Австрии на улицы вышли 150 тысяч противников принудительной вакцинации. С февраля вступает в силу требование привиться всем, кто старше 18. А уже в марте сертификаты будут требовать полицейские на улицах. Отказ чреват штрафом в 600 евро. В Германии жители в знак протеста – марш по центральным улицам городов. Силовики вооружились палками – так они пытаются контролировать соблюдение социальной дистанции.

В Великобритании тех, кто против прививки приравняли к экстремистам. Теперь их массовые выходы контролирует управление по безопасности и борьбе с терроризмом. На митинги людей собирают в специальных чатах, где призывают поджигать офисы и применять оружие.  

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По-прежнему неспокойно в Европе. В странах Евросоюза не прекращаются антиковидные протесты. В столице Австрии на улицы вышли 150 тысяч противников принудительной...
 
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