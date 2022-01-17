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Рейтинг участников биржевого рынка ценных бумаг за 2021 год
Источник материала: Myfin
Рейтинг составлен за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в трёх номинациях – общий (среди участников биржевого рынка), участников биржевого рынка облигаций и участников биржевого рынка акций. Номинации определены по двум категориям – по числу сделок и по сумме сделок.
В первой номинации, где представлены все 55 участников биржевого рынка, в категории по числу сделок на первом месте ЗАО «Айгенис». На втором и третьем местах ОАО «Паритетбанк» и ЗАО «МТБанк». В категории по сумме сделок первые три места за ОАО «Паритетбанк», ЗАО «МТБанк» и ЗАО «БСБ Банк» соответственно.
В номинации участников биржевого рынка акций (38 участников) по числу сделок на первом месте также ЗАО «Айгенис», второе и третье места у Унитарного предприятия «АСБ Брокер» и ООО «Акция». В категории по сумме сделок первые три места у ОАО «Франсабанк», ЗАО «Альфа-Банк» и ЗАО «БТА Банк».
Первые два места по сумме разделили участники сделки по покупке контрольного пакета «Франсабанка» на сумму в 26,847 млн руб. в рамках процедуры, которая была одобрена Нацбанком. Объём сделки, которая проходила на площадке БВФБ, оказался максимальным по результатам года.
В номинации участников биржевого рынка облигаций (40 участников) первая тройка по числу сделок выглядит так – ОАО «Паритетбанк», ЗАО «МТБанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». ЗАО «Айгенис» в этой категории на пятом месте.
Так же распределились места в категории по сумме сделок, за исключением третьего места, которое у ЗАО «БСБ Банк». ЗАО «Айгенис» замыкает первую десятку.
В целом, места участников биржевого рынка ценных бумаг оставались примерно такими в течение всего года. Исключением стала
Высокие места ЗАО «Айгенис» в течение и по итогам 2021 года свидетельствуют о системной значимости инвестиционной компании и подтверждают правильность выбора клиентами нашей компании.
Нельзя не отметить, что первые места по числу сделок компания «Айгенис» получила во многом благодаря нашим клиентам – пользователям
*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882
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На официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи https: www.bcse.by опубликован итоговый за 2021 год рейтинг участников биржевого рынка ценных бумаг.
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