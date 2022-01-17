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Рейтинг участников биржевого рынка ценных бумаг за 2021 год

17.01.2022 12:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Рейтинг участников биржевого рынка ценных бумаг за 2021 год
фото: pixabay.com

Рейтинг составлен за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в трёх номинациях – общий (среди участников биржевого рынка), участников биржевого рынка облигаций и участников биржевого рынка акций. Номинации определены по двум категориям – по числу сделок и по сумме сделок.

В первой номинации, где представлены все 55 участников биржевого рынка, в категории по числу сделок на первом месте ЗАО «Айгенис». На втором и третьем местах ОАО «Паритетбанк» и ЗАО «МТБанк». В категории по сумме сделок первые три места за ОАО «Паритетбанк», ЗАО «МТБанк» и ЗАО «БСБ Банк» соответственно. ЗАО «Айгенис» замыкает первую десятку рейтинга.

В номинации участников биржевого рынка акций (38 участников) по числу сделок на первом месте также ЗАО «Айгенис», второе и третье места у Унитарного предприятия «АСБ Брокер» и ООО «Акция». В категории по сумме сделок первые три места у ОАО «Франсабанк», ЗАО «Альфа-Банк» и ЗАО «БТА Банк».

Первые два места по сумме разделили участники сделки по покупке контрольного пакета «Франсабанка» на сумму в 26,847 млн руб. в рамках процедуры, которая была одобрена Нацбанком. Объём сделки, которая проходила на площадке БВФБ, оказался максимальным по результатам года.

В номинации участников биржевого рынка облигаций (40 участников) первая тройка по числу сделок выглядит так – ОАО «Паритетбанк», ЗАО «МТБанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». ЗАО «Айгенис» в этой категории на пятом месте.

Так же распределились места в категории по сумме сделок, за исключением третьего места, которое у ЗАО «БСБ Банк». ЗАО «Айгенис» замыкает первую десятку.

В целом, места участников биржевого рынка ценных бумаг оставались примерно такими в течение всего года. Исключением стала сделка по приобретению «Альфа-Банком» акций «Франсабанка», которая случилась 29 декабря под занавес прошедшего года и изменила расстановку в рейтинге участников биржевого рынка акций.

Высокие места ЗАО «Айгенис» в течение и по итогам 2021 года свидетельствуют о системной значимости инвестиционной компании и подтверждают правильность выбора клиентами нашей компании.

Нельзя не отметить, что первые места по числу сделок компания «Айгенис» получила во многом благодаря нашим клиентам – пользователям мобильного приложения Aigenis Invest. Мы же, в свою очередь, постоянно работаем над повышением качества обслуживания наших клиентов и расширения их возможностей инвестирования на белорусском биржевом рынке ценных бумаг.

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882

 
 
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На официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи https: www.bcse.by опубликован итоговый за 2021 год рейтинг участников биржевого рынка ценных бумаг.
 
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