Все о скидке 10% на продукты: что можно купить, кому положена

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Как сообщалось, скидки будет предоставляться по соглашению, которое было подписано 12 января 2022 года между 16 крупнейшими торговыми сетями страны и Министерством антимонопольного регулирования и торговли, которое представляло правительство. От лица субъектов торговли документ подписала Ассоциация розничных сетей.

К соглашению присоединились торговые сети «Евроопт», «Виталюр», «Соседи», «Белкоопсоюз», «Санта», «Белмаркет», «Гиппо», «Доброном», «Алми», «Корона», «Простор», Green и «ДорОРС», сообщает sb.by.

На какие продукты

В перечне социально значимых продуктов, на которые будут предоставляться скидки, 29 позиций. В список вошли: мука пшеничная, хлопья овсяные, крупа перловая, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего и первого сорта. Помимо этого – вермишель и лапша, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры (цыплята, включая бройлеров), молоко, кефир и сметана, сухие молочные смеси для детского и диетического питания. А еще творог жирный, полутвердый и твердый сыр, яйца куриные, масло животное и подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими. Из овощей и фруктов – картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная свежая и яблоки. Из бакалеи – сахар-песок, каши для детского и диетического питания, консервы мясные и фруктовые для детского и диетического питания.

Ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума (288,01 рубля). То есть общая сумма скидки на социально значимые товары составит 29 рублей в месяц. Также стоит знать, что в случае, если размер скидки на определенный товар будет выше торговой надбавки на него, то скидка будет предоставляться в размере торговой надбавки.

Какие документы нужны

Для получения скидки в магазине на кассе нужно будет предъявить оригинал или копию (фотокопию) документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий.

Для пенсионеров – пенсионное удостоверение или иной документ, удостоверяющий факт назначения пенсии, в том числе за пределами Беларуси.

Для многодетных семей – удостоверение многодетной семьи, а также любой документ с фото, удостоверяющий личность.

Инвалидам – удостоверение инвалида (те, кто ограничен в передвижении, смогут получить скидку через своих представителей по доверенности).

Лицам, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, нужно будет показать удостоверение ребенка-инвалида и документ, подтверждающий факт осуществления функции законного представителя такого ребенка (паспорт в отношении родителей, удостоверение опекуна и др.).

Получатели адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия должны показать справку о предоставлении ГАСП. Необходимо будет также предъявлять паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

В некоторых магазинах – по бонусной карте

В некоторых магазинах получить скидку можно будет и без предъявления документов, а только по скидочной или бонусной карте.

– Скидка будет предоставляться на кассе при предъявлении бонусной карты «Купилка» со статусом «Социальная» , – рассказали sb.by в магазине «Соседи». – Проверить статус своей карты можно в разделе «Мой профиль». Если у карты нет такого статуса, а покупатель может на него претендовать, следует заполнить анкету в любом из наших магазинов либо отправить письмо с фото или скан-копией необходимых документов к нам на электронный адрес. Вся информация есть на нашем сайте.

В магазинах «Евроопт» (кроме «Хит! Экспресс» и «Хит! Стандарт») скидка будет также предоставляться на кассе по карте «Е-плюс. Социальная». Получить ее можно бесплатно, для чего нужно обратиться в инфоцентр или к сотруднику магазина с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, а также удостоверением, подтверждающим принадлежность к одной из категорий, заполнить заявление. Оформить заявку можно и в электронном виде.

– Воспользоваться условиями программы могут близкие родственники заявленных категорий граждан, а также социальные работники при предъявлении подтверждающих документов, – уточнили в сети «Виталюр». – С 17 по 31 января скидка будет предоставляться без обязательного применения карты «Виталюр», а с 1 февраля – только с картой. Приобрести ее можно на кассе всего за 1 копейку и зарегистрироваться в личном кабинете на нашем сайте.

На акционные товары скидка распространяться не будет.