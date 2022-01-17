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Курсы валют на 17 января 2022: доллар и евро пошли вверх

17.01.2022 13:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курсы валют на 17 января 2022: доллар и евро пошли вверхКурсы валют на 17 января 2022: доллар и евро пошли вверх" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1642415464200590.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.015 рубля до 2.5828, что составило 0.58%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0507 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0051 (0.17%), на 17 января 2022 курс составил 2.9496. По итогам месяца евро вырос на 0.0813 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0065 рублей (0.19%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0497 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
34 684 200 12 618 400 9 937 390

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.615. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.944 рублей, купить – 2.96 – 2.997.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=76.7 (стоимость 1 доллара равна 76.7 российских рублей),
  • EUR/USD=1.143 (1 евро стоит 1.143 доллар),
  • EUR/RUB=87.6 (87.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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17 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5828, курс евро 2.9496, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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