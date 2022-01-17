Курсы валют на 17 января 2022: доллар и евро пошли вверх

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.015 рубля до 2.5828,
что составило 0.58%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0507 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0051 (0.17%), на 17 января 2022 курс составил 2.9496. По итогам месяца
евро вырос на 0.0813 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0065 рублей (0.19%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0497 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
34 684 200
12 618 400
9 937 390
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.53 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.615.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.944 рублей, купить – 2.96 – 2.997.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.7 (стоимость 1 доллара равна 76.7 российских рублей),