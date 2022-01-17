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По факту инцидента в клубе Crazy Horse в Минске возбуждено уголовное дело

17.01.2022 13:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту инцидента в клубе Crazy Horse возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 16 января в клубе Crazy Horse во время вечеринки неизвестный распылил перцовый баллончик в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена. Им оказался 17-летний учащийся одной их столичных школ. Сотрудниками милиции он задержан", - рассказали в СК.

В результате его противоправных действий пострадали 4 несовершеннолетние девушки. В настоящее время они находятся в больнице.

Следователем с привлечением специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевшие, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса. С участием задержанного проводятся следственные действия. В ходе допроса он так и не смог объяснить причину своего поступка.

При расследовании будут выявлены причины и условия, способствовавшие случившемуся. С этой целью следствием изучаются все обстоятельства происшедшего, в том числе и причины нахождения в клубе несовершеннолетних в столь позднее время.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователем с привлечением специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевшие, изъяты записи камер видеонаблюдения.
 
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