Курсы валют на 18.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5828 0.0150 1 USD Евро 2.9496 0.0051 1 EUR Российский рубль 3.3879 -0.0065 100 RUB Гривна 9.1776 -0.0046 100 UAH Тенге 5.93 0.0324 1000 KZT Юань 4.0691 0.0257 10 CNY

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