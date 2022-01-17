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СК: после инцидента в клубе Crazy Horse возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
16 января в Минске во время вечеринки в клубе Crazy Horse неизвестный распылил в толпу людей перцовый баллончик, а после скрылся. По факту инцидента возбудили уголовное дело,
Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Им оказался 17-летний школьник. Он задержан сотрудниками милиции.
В результате противоправных действий молодого человека пострадали четыре несовершеннолетние девушки. Они в настоящее время находятся в больнице.
Следователь и специалист Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, были допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты видеозаписи камер наблюдения.
В отношении 17-летнего школьника возбудили уголовное дело, подростка обвиняют в особо злостном хулиганстве. Парень так и не смог объяснить мотивы своего поступка.
Следствие изучает обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения несовершеннолетних в клубе в позднее время.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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16 января в Минске во время вечеринки в клубе Crazy Horse неизвестный распылил в толпу людей перцовый баллончик, а после скрылся. По факту инцидента возбудили уголовное...
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