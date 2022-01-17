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СК: после инцидента в клубе Crazy Horse возбуждено уголовное дело

17.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: после инцидента в клубе Crazy Horse возбуждено уголовное дело

16 января в Минске во время вечеринки в клубе Crazy Horse неизвестный распылил в толпу людей перцовый баллончик, а после скрылся. По факту инцидента возбудили уголовное дело, информирует Следственный комитет Беларуси. 

Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Им оказался 17-летний школьник. Он задержан сотрудниками милиции.

В результате противоправных действий молодого человека пострадали четыре несовершеннолетние девушки. Они в настоящее время находятся в больнице.

Следователь и специалист Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, были допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты видеозаписи камер наблюдения.

В отношении 17-летнего школьника возбудили уголовное дело, подростка обвиняют в особо злостном хулиганстве. Парень так и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Следствие изучает обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения несовершеннолетних в клубе в позднее время.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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16 января в Минске во время вечеринки в клубе Crazy Horse неизвестный распылил в толпу людей перцовый баллончик, а после скрылся. По факту инцидента возбудили уголовное...
 
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