СК: после инцидента в клубе Crazy Horse возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

16 января в Минске во время вечеринки в клубе Crazy Horse неизвестный распылил в толпу людей перцовый баллончик, а после скрылся. По факту инцидента возбудили уголовное дело, информирует Следственный комитет Беларуси.

Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Им оказался 17-летний школьник. Он задержан сотрудниками милиции.

В результате противоправных действий молодого человека пострадали четыре несовершеннолетние девушки. Они в настоящее время находятся в больнице.

Следователь и специалист Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, были допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты видеозаписи камер наблюдения.

В отношении 17-летнего школьника возбудили уголовное дело, подростка обвиняют в особо злостном хулиганстве. Парень так и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Следствие изучает обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения несовершеннолетних в клубе в позднее время.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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