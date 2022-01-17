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В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения

17.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения

Испытание огнем. В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения.  

Всадники проезжали по узким улочкам и обязательно не пропускали ни один костер. Около часа животные перепрыгивали преграды и проходили через задымленные участки – такова традиция. Фестиваль прошел впервые с момента начала пандемии. До этого он был ежегодным в канун Дня Святого Антония, покровителя животных в Испании. Сообщается, что лошади не пострадали. Чтобы избежать ожогов, их заранее подстригли.

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Испытание огнем. В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения.   Всадники проезжали по узким улочкам и обязательно не пропускали ни один...
 
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