Источник материала: ОНТ

Испытание огнем. В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения.

Всадники проезжали по узким улочкам и обязательно не пропускали ни один костер. Около часа животные перепрыгивали преграды и проходили через задымленные участки – такова традиция. Фестиваль прошел впервые с момента начала пандемии. До этого он был ежегодным в канун Дня Святого Антония, покровителя животных в Испании. Сообщается, что лошади не пострадали. Чтобы избежать ожогов, их заранее подстригли.

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