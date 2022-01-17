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В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения
Источник материала: ОНТ
Испытание огнем. В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения.
Всадники проезжали по узким улочкам и обязательно не пропускали ни один костер. Около часа животные перепрыгивали преграды и проходили через задымленные участки – такова традиция. Фестиваль прошел впервые с момента начала пандемии. До этого он был ежегодным в канун Дня Святого Антония, покровителя животных в Испании. Сообщается, что лошади не пострадали. Чтобы избежать ожогов, их заранее подстригли.
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Испытание огнем. В Испании 100 лошадей прыгнули через костры во время церемонии очищения. Всадники проезжали по узким улочкам и обязательно не пропускали ни один...
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