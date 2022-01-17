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Синусит – воспаление пазух носа. Из-за чего появляется и как лечить?

17.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Синусит – воспаление пазух носа. Из-за чего появляется и как лечить?

Почему возникает синусит и как его лечить, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказали председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и врач-оториноларинголог Городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска Екатерина Константинова.

Воспаление пазух носа – синусит. Из-за чего он появляется и как его лечить?

Боль в проекциях пазух носа, заложенность носа, нарушение дыхания – основные признаки воспалительного процесса. Патология относится к числу частых заболеваний среди взрослых и детей и часто является осложнением респираторного заболевания. На фоне воспалительного процесса повышается температура тела, возникает головная боль, давящая боль в области воспаленных пазух, отекает область носа и век.

Какие причины появления синусита, к чему могут привести осложнения и как лечится заболевание, смотрите в видео:


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Теги: Минск
 
 
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Почему возникает синусит и как его лечить, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказали председатель общественного объединения...
 
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