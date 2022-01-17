«Белавиа»: три авиарейса перенаправлены после инцидента с выкатившимся со взлетно-посадочной полосы самолетом

Источник материала: ОНТ

17 января в Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет компании «Узбекские авиалинии». Этот инцидент, а также сложные погодные условия привели к перенаправлению трех авиарейсов на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Об этом информирует «Белавиа».

Уточняется, что перенаправлены были следующие рейсы:

942 Санкт-Петербург-Минск

958 Домодедово-Минск

976 Шереметьево-Минск

На борту выкатившегося за пределы ВПП самолета находились 115 пассажиров. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Воздушное судно в результате происшествия не повредилось. Аварийно-спасательные службы работают на месте в соответствии с регламентом.

Подписывайтесь на нас в Telegram