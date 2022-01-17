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«Белавиа»: три авиарейса перенаправлены после инцидента с выкатившимся со взлетно-посадочной полосы самолетом
Источник материала: ОНТ
17 января в Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы
Уточняется, что перенаправлены были следующие рейсы:
На борту выкатившегося за пределы ВПП самолета находились 115 пассажиров. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Воздушное судно в результате происшествия не повредилось. Аварийно-спасательные службы работают на месте в соответствии с регламентом.
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«Белавиа»: три авиарейса перенаправлены после инцидента с выкатившимся со взлетно-посадочной полосы самолетом
17 января в Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет компании «Узбекские авиалинии». Этот инцидент, а также...
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