﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше из-за высокой стоимости газа вынуждены закрываться малые предприятия

17.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Польше из-за высокой стоимости газа вынуждены закрываться малые предприятия

Еще большее недовольство вызывают растущие цены на газ. Так, в Польше из-за высокой стоимости голубого топлива вынуждены закрываться малые предприятия. 

Многие беспрерывно работали десятилетиями, как, например, известная пекарня в Гливице. После 40 лет успешной деятельности и востребованности продукции, она прекращает существование. В этом году, по словам владелицы, цены на газ в этой отрасли выросли на 800%. Счет за топливо, которое потребляет пекарня, за месяц приближается к 8 тысячам долларов. Газовый кризис сказался и на эстонских потребителях. Для части из них цены выросли в семь раз. Трудно даже тем, кому помогает государство. Рост в четыре раза больно ударил по полупустому карману уязвимых категорий граждан.      

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще большее недовольство вызывают растущие цены на газ. Так, в Польше из-за высокой стоимости голубого топлива вынуждены закрываться малые предприятия.  Многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 18.01.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by