В Польше из-за высокой стоимости газа вынуждены закрываться малые предприятия

Источник материала: ОНТ

Еще большее недовольство вызывают растущие цены на газ. Так, в Польше из-за высокой стоимости голубого топлива вынуждены закрываться малые предприятия.

Многие беспрерывно работали десятилетиями, как, например, известная пекарня в Гливице. После 40 лет успешной деятельности и востребованности продукции, она прекращает существование. В этом году, по словам владелицы, цены на газ в этой отрасли выросли на 800%. Счет за топливо, которое потребляет пекарня, за месяц приближается к 8 тысячам долларов. Газовый кризис сказался и на эстонских потребителях. Для части из них цены выросли в семь раз. Трудно даже тем, кому помогает государство. Рост в четыре раза больно ударил по полупустому карману уязвимых категорий граждан.

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