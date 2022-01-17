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Лукашенко: Наращивание военного контингента Украины идет у границ Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня, заслушивая
Настораживает обстановка на южных рубежах Беларуси, отметил Президент.
В Украине возле белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, заявил, что у границ Беларуси идет...
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