Лукашенко: Наращивание военного контингента Украины идет у границ Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, заявил, что у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины, передает БЕЛТА.

Настораживает обстановка на южных рубежах Беларуси, отметил Президент.

В Украине возле белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram