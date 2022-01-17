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Умерла актриса из сериала «Клон»

17.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла актриса из сериала «Клон»

Умерла бразильская артистка Франсуаза Фортон, известная ролью Симоне, помощницы доктора Альбиери, в сериале «Клон». Об этом информирует портал G1.

Фортон скончалась 16 января, Франсуаза долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. 64-летняя актриса последние четыре месяца находилась в клинике.

Франсуаза Фортон снялась более чем в 40 мелодраматических сериалах, среди них «Клон», «Моя любовь, моя печаль», «Во имя любви».

Фото: instagram.com/francoiseforton

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Умерла бразильская артистка Франсуаза Фортон, известная ролью Симоне, помощницы доктора Альбиери, в сериале «Клон». Об этом информирует портал G1. Фортон...
 
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