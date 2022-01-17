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Умерла актриса из сериала «Клон»
Источник материала: ОНТ
Умерла бразильская артистка Франсуаза Фортон, известная ролью Симоне, помощницы доктора Альбиери, в сериале «Клон». Об этом
Фортон скончалась 16 января, Франсуаза долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. 64-летняя актриса последние четыре месяца находилась в клинике.
Франсуаза Фортон снялась более чем в 40 мелодраматических сериалах, среди них «Клон», «Моя любовь, моя печаль», «Во имя любви».
Фото: instagram.com/francoiseforton
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Умерла бразильская артистка Франсуаза Фортон, известная ролью Симоне, помощницы доктора Альбиери, в сериале «Клон». Об этом информирует портал G1. Фортон...
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