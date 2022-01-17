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Пассажирский самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет,
В Национальном аэропорту примерно в 11:45 Airbus А-320 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Ташкент-Минск, успешно приземлился. Но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в момент руления. Отмечается, что в это время был сильный снегопад и метель.
115 пассажиров находится на борту самолета. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Воздушное судно не повредилось в результате происшествия. Аварийно-спасательные службы работают на месте в соответствии с регламентом.
В суточном расписании полетов возможны изменения. Всю актуальную информацию по рейсам смотрите на
Фото: архив БЕЛТА
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В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта. В Национальном...
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