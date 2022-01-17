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В Гродно водитель с 2,4 промилле алкоголя пытался скрыться от ГАИ

17.01.2022 14:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ГАИ задержала пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ночью 16 января на улице Маслакова сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль "Ауди". Водитель на требование об остановке не отреагировал, а лишь увеличил скорость. "Началось преследование. На улице Пучкова водитель остановился. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подозрение подтвердило - 2,4 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

По словам 35-летнего водителя, он выпил перед поездкой бутылку пива. Сейчас ему грозит внушительный штраф в 200 базовых величин (1 БВ - Br32) и лишение водительских прав сроком на 5 лет.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Ночью 16 января на улице Маслакова сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль "Ауди". Водитель на требование об остановке не отреагировал, а лишь увеличил...
 
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