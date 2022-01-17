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Полуторагодовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Лельчицах

17.01.2022 14:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах полуторагодовалая девочка выпала из окна четвертого этажа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Информация о том, что в больницу с многочисленными травмами доставили полуторагодовалого ребенка, поступила днем 15 января. Предварительно установлено, что девочка была дома с мамой и четырехлетним братом. Оказавшись без присмотра, малышка забралась на подоконник, открыла окно и упала вниз с четвертого этажа. Это обнаружили ее старшие братья. Сейчас ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователь, специалист УГКСЭ по Гомельской области осмотрели место происшествия, опросили родственников и соседей ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мать девочки рассказала, что она готовила еду на кухне и ничего подозрительного не слышала. Сын смотрел мультфильмы в другой комнате.

Лельчицкий районный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Предварительно установлено, что девочка была дома с мамой и четырехлетним братом. Оказавшись без присмотра, малышка забралась на подоконник, открыла окно и упала...
 
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