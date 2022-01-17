Итоги 2021 года на биржевом рынке ценных бумаг

Источник материала: Myfin



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В денежном выражении биржевой рынок ценных бумаг сократился в 2021 году на -39,38% до 7 552 777,06 тысяч рублей (12 459 172,90 тысяч рублей по итогам 2020 года). В то же время биржевой рынок вырос по числу сделок на 3,41% до 13 149 сделок (12 716 сделок в 2020 году).



Условно можно говорить, что в 2021 году «средний чек» по одной сделке на биржевом рынке ценных бумаг снизился на -41,38% до 574,4 рублей с 979,8 рублей в 2020 году.

В разрезе по видам ценных бумаг более всего сократился биржевой рынок акций. В денежном выражении снижение составило более чем наполовину – -51,68% до 51 054,11 тысяч рублей, по числу сделок на -3,15% до 2 763 сделок.

Биржевой рынок облигаций просел на -39,72% до 7 501 722,95 тысяч рублей. Вместе с тем, по числу сделок биржевой рынок облигаций прибавил 5,3% и их число составило 10 386 сделок.

Аналогичным образом изменился рынок сделок РЕПО, который уменьшился в денежном выражении на -48,62% до 3 756 908,52 тысяч рублей. По числу сделок РЕПО выросли на четверть (25,66%) до 5 157 сделок.

Анализируя представленные БВФБ данные, мы видим, что полностью обнулились сделки с государственными облигациями, номинированными в белорусских рублях, с облигациями Нацбанка и облигациями местных займов, которые ещё присутствовали на биржевом рынке в 2020 году. Кроме этого, не было ни одной сделки с акциями на первичном рынке.

Начался 2022 финансовый год. Каковы станут его итоги – узнаем совсем скоро!

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882