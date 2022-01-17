Белтелекому разрешили стать сотовым оператором

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«Выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию «Белтелекома», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи», - говорится в сообщении, передает БЕЛТА.

Как отметили в министерстве, услуги мобильной связи четвертого поколения «Белтелеком» будет развивать в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.