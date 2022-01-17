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Белтелекому разрешили стать сотовым оператором

17.01.2022 15:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белтелекому разрешили стать сотовым оператором
Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

«Выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию «Белтелекома», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи», - говорится в сообщении, передает БЕЛТА.

Как отметили в министерстве, услуги мобильной связи четвертого поколения «Белтелеком» будет развивать в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.

 
 
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РУП Белтелеком с 17 января 2022 года получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи. Министерство связи и информатизации внесло изменения в лицензию...
 
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