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Собака встретила на улице банду котов и не решилась идти дальше. Посмотрите, это точно поднимет вам настроение! (ВИДЕО)

17.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака встретила на улице банду котов и не решилась идти дальше. Посмотрите, это точно поднимет вам настроение! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике собака встретила на дороге банду пушистых котов. Они сразу же дали ей понять, что не рады встрече.


Пользователям сети пес поднял настроение.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака встретила на дороге банду пушистых котов. Они сразу же дали ей понять, что не рады встрече. Пользователям сети пес...
 
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