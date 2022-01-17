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Собака встретила на улице банду котов и не решилась идти дальше. Посмотрите, это точно поднимет вам настроение! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике собака встретила на дороге банду пушистых котов. Они сразу же дали ей понять, что не рады встрече.
Пользователям сети пес поднял настроение.
Фото: Pixabay.com
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Собака встретила на улице банду котов и не решилась идти дальше. Посмотрите, это точно поднимет вам настроение! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака встретила на дороге банду пушистых котов. Они сразу же дали ей понять, что не рады встрече. Пользователям сети пес...
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