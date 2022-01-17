Блогер зарабатывает деньги, проверяя чужих женщин на верность

Источник материала: ОНТ

Житель США Ксавьер Лонг зарабатывает деньги, устраивая проверки на верность чужим женщинам. О необычном бизнесе американца рассказывает Oddity Central.

По словам Лонга, ревнивые мужчины загружают его большим количеством заказов. У парня получается зарабатывать еженедельно по несколько тысяч долларов. Мужья и бойфренды платят 20-летнему американцу за попытки пофлиртовать с их женами и подругами в соцсетях. Мужчины хотят узнать, поддаются ли их вторые половинки ухаживаниям.

Ксавьер рассказал, что ежедневно получает порядка 100 запросов. Лонг не может отвечать всем, поэтому выбирает самые интересные истории.

Лонг рассказывает, что некоторые девушки не поддаются его ухаживаниям, но есть и те, кто почти сразу дает ему свой номер телефона. Кроме финансовой выгоды, блогер чувствует, что помогает людям.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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