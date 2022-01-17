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Можно ли делать полки и проводить электричество в общих подвалах? А что ни в коем случае нельзя там хранить? Спросили у сотрудника ЖЭС
Источник материала: ОНТ
Практически в каждом доме, особенно в постройках времен Советского Союза, есть подвальные помещения. Порой в них можно найти все, что угодно: начиная от зимних запасов картофеля и заканчивая инструментами для ремонта. И не только! Многие складируют в своих подвалах вещи с пометкой «авось пригодится», мусор и даже газовые баллоны. Что из этого ни в коем случае не должно получать подземную прописку – разберемся!
Варенье, соленья и овощи. В подвальных помещениях люди хранят как продукты, так и совершенно разные вещи. Подобные кладовки можно встретить в жилых домах 50-70-х годов, в народе их называют «хрущевками». Люди привыкли хранить там, например, старую одежду, бытовую технику и велосипеды. Однако документального подтверждения прав собственности жильцов на кладовые не существует.
Однако это не избавляет жильцов от необходимости содержать подвалы в порядке. Никто, конечно, не запрещает делать там полки или ящики для хранения вещей. Но устраивать их надо так, чтобы в экстренных случаях была возможность демонтировать конструкции.
А вот в новостройках планировка хорошо продумана, поэтому необходимости в подвальных помещениях нет. Они предназначены исключительно для инженерных сетей. И свободного доступа к ним у жильцов нет.
Убирать мусор и обязательно закрывать входную дверь на ключ – лишь часть правил, которых должны придерживаться жильцы при пользовании кладовыми. Полный список требований есть в Постановлении Совета Министров №399.
Рабочие убирают подвалы два раза в год. Обычно это делают во время весенне-осенних месячников по благоустройству. Именно тогда сотрудники жилищно-коммунальных служб могут выявить нарушения.
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Можно ли делать полки и проводить электричество в общих подвалах? А что ни в коем случае нельзя там хранить? Спросили у сотрудника ЖЭС
Практически в каждом доме, особенно в постройках времен Советского Союза, есть подвальные помещения. Порой в них можно найти все, что угодно: начиная от зимних...
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