Можно ли делать полки и проводить электричество в общих подвалах? А что ни в коем случае нельзя там хранить? Спросили у сотрудника ЖЭС

Источник материала: ОНТ

Практически в каждом доме, особенно в постройках времен Советского Союза, есть подвальные помещения. Порой в них можно найти все, что угодно: начиная от зимних запасов картофеля и заканчивая инструментами для ремонта. И не только! Многие складируют в своих подвалах вещи с пометкой «авось пригодится», мусор и даже газовые баллоны. Что из этого ни в коем случае не должно получать подземную прописку – разберемся!





Варенье, соленья и овощи. В подвальных помещениях люди хранят как продукты, так и совершенно разные вещи. Подобные кладовки можно встретить в жилых домах 50-70-х годов, в народе их называют «хрущевками». Люди привыкли хранить там, например, старую одежду, бытовую технику и велосипеды. Однако документального подтверждения прав собственности жильцов на кладовые не существует.

Андрей Самусенко, начальник жилищно-эксплуатационной службы №40 г. Минска: «Это помещение, кладовая, в собственности граждан не находится. Они могут ей пользоваться, передавать вместе с продажей квартиры. Отдельно от продажи квартиры передать они ее не могут. Продать тоже не имеют права. Могут только эксплуатировать».

Однако это не избавляет жильцов от необходимости содержать подвалы в порядке. Никто, конечно, не запрещает делать там полки или ящики для хранения вещей. Но устраивать их надо так, чтобы в экстренных случаях была возможность демонтировать конструкции.

Александр Кублицкий, исполняющий обязанности начальника жилищно-эксплуатационной службы №13 г. Минска: «Жильцы должны бережно относиться к оборудованию, имуществу, которое находится в подвалах, соблюдать технические требования и сообщать о выходе из строя в службу 115, либо в ЖЭС. Каждые подвалы оборудованы освещением, иные какие-то точки освещения кладовых не предусмотрены и быть не должно. Запрещено оборудовать в самих кладовых выборку грунта, чтобы хранить быстро портящиеся продукты».

А вот в новостройках планировка хорошо продумана, поэтому необходимости в подвальных помещениях нет. Они предназначены исключительно для инженерных сетей. И свободного доступа к ним у жильцов нет.

Андрей Самусенко, начальник жилищно-эксплуатационной службы №40 г. Минска: «Мы находимся в подвальном помещении достаточно нового дома, ему всего 4 года, как вы видите большое помещение, бетонный пол. Вроде можно сделать кладовые, но это помещение является техническим. Здесь вы видите трубопроводы, отопление и запорно-регулирующая аппаратура».

Убирать мусор и обязательно закрывать входную дверь на ключ – лишь часть правил, которых должны придерживаться жильцы при пользовании кладовыми. Полный список требований есть в Постановлении Совета Министров №399.

Андрей Самусенко, начальник жилищно-эксплуатационной службы №40 г. Минска: «За нарушение этих правил предусмотрена ответственность, она предусмотрена статьей 22.12 КоАП и предусматривает ответственность до 20 базовых величин».

Рабочие убирают подвалы два раза в год. Обычно это делают во время весенне-осенних месячников по благоустройству. Именно тогда сотрудники жилищно-коммунальных служб могут выявить нарушения.

Так, в подвалах запрещено хранение взрывоопасных, отравляющих, загрязняющих воздух и легковоспламеняющихся веществ и предметов. Также не стоит оставлять в кладовой газовые баллоны.

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