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Каскадер пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч
Источник материала: ОНТ
Российский каскадер Евгений Чеботарев пролетел сквозь машину, двигавшуюся на скорости 80 км/ч. В салоне авто находились пассажиры. Ролик с трюком
На опубликованном видео, снятом из салона движущегося микроавтобуса, экстремал влетает в машину рядом с водителем. Каскадер пролетел так быстро, что пассажиры едва успели его заметить.
По словам Чеботарева, подобный трюк он выполнил первым в мире.
Осенью 2021 года Чеботарев сломал позвоночник после попытки перелететь на автомобиле BMW через реку.
Фото: скриншот видео
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Российский каскадер Евгений Чеботарев пролетел сквозь машину, двигавшуюся на скорости 80 км/ч. В салоне авто находились пассажиры. Ролик с трюком был размещен...
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