Каскадер пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч

Источник материала: ОНТ

Российский каскадер Евгений Чеботарев пролетел сквозь машину, двигавшуюся на скорости 80 км/ч. В салоне авто находились пассажиры. Ролик с трюком был размещен в Instagram Чеботарева.

На опубликованном видео, снятом из салона движущегося микроавтобуса, экстремал влетает в машину рядом с водителем. Каскадер пролетел так быстро, что пассажиры едва успели его заметить.

По словам Чеботарева, подобный трюк он выполнил первым в мире.

Осенью 2021 года Чеботарев сломал позвоночник после попытки перелететь на автомобиле BMW через реку.

Фото: скриншот видео

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