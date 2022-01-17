Робототехника: где начать заниматься и что для этого нужно?

Источник материала: ОНТ

Первое существенное изобретение наших далёких предков — каменные орудия. Их придумали более 3 млн лет назад в Африке. С помощью каменных приспособлений первобытные люди возделывали землю и добывали пищу. Сейчас же изобретения намного масштабнее и современнее — и многие дети могут создать что-то свое.





9-летний Паша Сильченко занимается робототехникой уже не один год. В Национальный детский технопарк его привела любовь к компьютерным играм – мальчик захотел научиться их создавать. Но разработка роботов заинтересовала больше. Что неудивительно, ведь по сути это прикладная наука. Робототехника объединяет программирование, логику, промышленный дизайн, электронику, механику, математику и физику.

Павел Сильченко, воспитанник Национального детского технопарка: «Мне нравится больше всего программировать самому. Не по инструкции, а самому. Был робот-жук, который сталкивал всех с пути, был вертолет, который не летает. Хотел бы сделать телепортатор. В школу, чтоб не опаздывать».

Робототехника учит детей не просто собирать из конструктора движущуюся машинку или человечка, который выполняет определенное действие. В результате работы должен получиться целый проект, где заранее продуман результат действия робота. Также занятия развивают и творческие навыки, ведь дети сами пишут программы, придумывают новые модели и выбирают цвет деталей.

Жанна Ракова, педагог дополнительного образования Национального детского технопарка: «Надо наработать опыт и сборку моделей, потому что основные узлы, основные соединения нужно знать. Для неопытного ребенка, если просто дать конструктор, он соберет простую небольшую модельку, в которой не будут использоваться механизмы, не будет использоваться мотор, датчики, а когда ребенок больше узнает программы, соединения, программирование, тогда он сможет раскрыть свои способности, чтобы собрать какую-то определенную модель».

Занятия начинаются со сбора простых моделей. Есть место и теории: дети постигают основы физики и механики, изучают разные технические детали. Позже они приступают к знакомству с языками программирования и 3D-моделированием. 11-летняя Аделия Цветкова пришла сюда вместе с братом. Педагоги уверяют: совместные занятия идут только на пользу. Дети общаются между собой и вместе находят решения проблем.

Аделия Цветкова, воспитанница Национального детского технопарка: «Это очень интересно, потому что вы собираете Lego-конструкторы, а потом пишете к ним программы. То есть это увлекательный процесс. Мы много уже роботов делали. Например, которые различают цвета, между собой дерутся и сражаются».

Конечно, для успешного старта в робототехнике и программировании у ребенка должна быть определенная база знаний в математике, физике, информатике. Однако начинать можно уже с первых классов. Впрочем, исследования показывают, что уже в пять-шесть лет ребенок может составлять логические цепочки, и даже начать осваивать простой язык программирования. Это подтверждает пятилетний Мирон Лизняков. Мальчик занимается в группе более старших детей и от них не отстает. В его коллекции – уже не один робот.

Мирон Лизняков, воспитанник Национального детского технопарка: «Луноход. Там из одной модели другую надо сделать, только по фотографиям. Там три фотографии были. И бычка я такого сделал. Он выбегал, слышал звук лягушки и обратно в загон убегал. Мне все модели нравятся».

Робототехника так привлекательна для детей и родителей ещё и потому, что кроме очевидных знаний в области IT-технологий, занятия помогают развить новые навыки. Ребенок учится критически мыслить, творчески подходить к решению задач и продумывать свои действия.

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