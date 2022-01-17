﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот хотел залезть на подоконник – собака наблюдала. И вот чем все закончилось! Посмотрите, будете смеяться до слез! (ВИДЕО)

17.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот хотел залезть на подоконник – собака наблюдала. И вот чем все закончилось! Посмотрите, будете смеяться до слез! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok adelia.batler.

В ролике кот пытается забраться на подоконник, но так и не может этого сделать. В итоге он решает найти себе более интересное занятие.

Комментаторов насмешил неуклюжий пушистик.

«План провален, миссия не выполнима», «Я ждала, что собака поможет коту», «Тяжело Барсику дались новогодние праздники», «Да он просто подтягивался», – писали пользователи соцсети.

 

 Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok adelia.batler. В ролике кот пытается забраться на подоконник, но так и не может этого сделать. В итоге он решает найти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Могилевом задержан участник организованной преступной группы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by