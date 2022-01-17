Кот хотел залезть на подоконник – собака наблюдала. И вот чем все закончилось! Посмотрите, будете смеяться до слез! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok adelia.batler.

В ролике кот пытается забраться на подоконник, но так и не может этого сделать. В итоге он решает найти себе более интересное занятие.

Комментаторов насмешил неуклюжий пушистик.

«План провален, миссия не выполнима», «Я ждала, что собака поможет коту», «Тяжело Барсику дались новогодние праздники», «Да он просто подтягивался», – писали пользователи соцсети.

Фото: Pixabay.com

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