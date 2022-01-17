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Две обезьянки привели в восторг пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
На YouTube-канале Animals Home было размещено забавное видео с двумя обезьянками. Одна из них накормила другую.
Обезьянка Биби вышла во двор, чтобы найти еду. Она принялась собирать помидоры и фасоль. После обезьянки уселись за стол, и Биби угостила вкусным лакомством своего друга Оби.
Ролик привел пользователей YouTube в восторг. Видео набрало более 3 млн просмотров. Зрители оставили более 500 комментариев. Люди сходятся во мнении, что Биби и Оби – очаровательные создания.
Фото: скриншот видео
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На YouTube-канале Animals Home было размещено забавное видео с двумя обезьянками. Одна из них накормила другую. Обезьянка Биби вышла во двор, чтобы найти еду. Она принялась...
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