Две обезьянки привели в восторг пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

На YouTube-канале Animals Home было размещено забавное видео с двумя обезьянками. Одна из них накормила другую.

Обезьянка Биби вышла во двор, чтобы найти еду. Она принялась собирать помидоры и фасоль. После обезьянки уселись за стол, и Биби угостила вкусным лакомством своего друга Оби.

Ролик привел пользователей YouTube в восторг. Видео набрало более 3 млн просмотров. Зрители оставили более 500 комментариев. Люди сходятся во мнении, что Биби и Оби – очаровательные создания.

Фото: скриншот видео

Подписывайтесь на нас в Telegram