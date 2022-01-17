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Две обезьянки привели в восторг пользователей Сети

17.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Две обезьянки привели в восторг пользователей Сети

На YouTube-канале Animals Home было размещено забавное видео с двумя обезьянками. Одна из них накормила другую.

Обезьянка Биби вышла во двор, чтобы найти еду. Она принялась собирать помидоры и фасоль. После обезьянки уселись за стол, и Биби угостила вкусным лакомством своего друга Оби.

Ролик привел пользователей YouTube в восторг. Видео набрало более 3 млн просмотров. Зрители оставили более 500 комментариев. Люди сходятся во мнении, что Биби и Оби – очаровательные создания.

Фото: скриншот видео

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На YouTube-канале Animals Home было размещено забавное видео с двумя обезьянками. Одна из них накормила другую. Обезьянка Биби вышла во двор, чтобы найти еду. Она принялась...
 
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