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В Минске легковушка сбила пешехода: ГАИ ищет очевидцев

17.01.2022 16:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 16 декабря 2021 года около 22.40 около дома №63, корп. 1, по ул.Шаранговича. Автомобиль "Шкода" под управлением мужчины двигался по ул.Шаранговича со стороны ул.Лобанка в направлении ул.Сухаревской. Водитель сбил женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

Граждан, которые стали очевидцем этого ДТП либо располагают какими-либо сведениями о произошедшем, просят сообщить в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска (ул. Д. Сердича, 12) или позвонить по телефонам: 8 (017) 239-38-32 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 16 декабря 2021 года около 22.40 около дома №63, корп. 1, по ул.Шаранговича. Автомобиль "Шкода" под управлением мужчины двигался по ул.Шаранговича со...
 
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