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В Солигорском районе саперы обезвредили обнаруженный снаряд

17.01.2022 16:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе обнаружен снаряд. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Информация о предмете, сильно напоминающем снаряд, поступила из поселка Старобин 17 января. Обнаружив подозрительный предмет, граждане поступили правильно: не стали самостоятельно разбираться с находкой и сообщили в милицию. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обеспечили безопасность граждан до прибытия специалистов саперно-пиротехнической службы внутренних войск. Прибывшие саперы обезвредили находку", - рассказали в УВД.

В оперативно-дежурной службе Солигорского РОВД напомнили, что при обнаружении предметов, внешне похожих на боеприпасы или взрывное устройство, необходимо удалиться на безопасное расстояние (не менее 50 м) и незамедлительно сообщить в милицию по телефону 102. Не стоит самостоятельно исследовать обнаруженные боеприпасы или подозрительные предметы и тем более обезвреживать их - риск слишком велик. Это сохранит не только вашу жизнь, но и жизни окружающих.

Категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать подозрительные предметы, заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами, пользоваться электро- и радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле, оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В оперативно-дежурной службе Солигорского РОВД напомнили, что при обнаружении предметов, внешне похожих на боеприпасы или взрывное устройство, необходимо...
 
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