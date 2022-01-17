|
"Ситроен" сбил в минском дворе велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев
Источник материала: БелТА
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
23 июля 2021 года около 16.00 водитель 1987 года рождения на автомобиле "Ситроен" двигался по дворовой территории улицы Крупской. Вблизи дома №21 он сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик 2012 года рождения двигался слева направо относительно движения автомобиля.
Очевидцев аварии либо граждан, располагающих какими-либо сведениями о произошедшем, просят обращаться в отдел ГАИ Заводского района Минска (ул. Кабушкина, 94/2) или звонить по телефонам: 8(017) 389-55-55 либо 102.
Конфиденциальность гарантируется.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля 2021 года около 16.00 водитель 1987 года рождения на автомобиле "Ситроен" двигался по дворовой территории улицы Крупской. Вблизи дома №21 он сбил...
|
Архив (Разное)