"Ситроен" сбил в минском дворе велосипедиста. ГАИ ищет очевидцев

Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

23 июля 2021 года около 16.00 водитель 1987 года рождения на автомобиле "Ситроен" двигался по дворовой территории улицы Крупской. Вблизи дома №21 он сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик 2012 года рождения двигался слева направо относительно движения автомобиля.

Очевидцев аварии либо граждан, располагающих какими-либо сведениями о произошедшем, просят обращаться в отдел ГАИ Заводского района Минска (ул. Кабушкина, 94/2) или звонить по телефонам: 8(017) 389-55-55 либо 102.

Конфиденциальность гарантируется.-0-