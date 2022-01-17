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На белорусско-польской границе поврежден государственный герб: возбуждено уголовное дело

17.01.2022 17:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе поврежден государственный герб. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы, вблизи заставы имени В.М.Усова обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин", - рассказали в СК.

Погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.

Выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 370 (надругательство над государственными символами) УК Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы, вблизи заставы имени В.М.Усова обнаружены повреждения пограничного...
 
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