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Под Ошмянами легковушка протаранила отбойник: погиб пассажир

17.01.2022 17:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ошмянами легковушка протаранила отбойник, в аварии погиб мужчина. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня на дороге Гоза - Островец - Ошмяны. "Лада" под управлением 26-летней девушки врезалась в дорожное ограждение. В машине были три пассажира. В результате аварии от полученных травм скончался 31-летний мужчина. Еще двоих пассажиров после оказания медпомощи отпустили домой.

В отношении водителя возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла сегодня на дороге Гоза - Островец - Ошмяны. "Лада" под управлением 26-летней девушки врезалась в дорожное ограждение. В машине были три пассажира. В...
 
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