Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП вблизи агрогородка Мосток

Источник материала: БелТА

17 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 12 декабря 2021 года около 22.00 водитель автомобиля Honda CR-V двигался по автодороге Селец - Мосток - Дрибин - Горки. Проезжая 36-й км вблизи агрогородка Мосток, он совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автопоездом в составе седельного тягача DAF и специального полуприцепа (цистерны). В результате ДТП водитель Honda получил смертельную травму.

"Установлено, что на месте происшествия останавливался неустановленный грузовой автомобиль с прицепом-цистерной для перевозки жидкостей, который двигался в направлении агрогорода Мосток (в направлении автодороги М8 Витебск - Гомель), водитель которого располагает сведениями об обстоятельствах произошедшего", - уточнила Татьяна Старосотникова.

Следователи обращаются к водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим какими-либо сведениями о произошедшем, с просьбой сообщить об обстоятельствах в оперативно-дежурную службу УСК по Могилевской области по телефонам: 80222 74-85-70, 29-80-06 (круглосуточно), 29-82-05 (в будние дни, с 09.00 до 18.00).-0-