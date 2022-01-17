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Штормовой ветер, снег и сложная обстановка на дорогах. Прогноз погоды на вторник и среду

17.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Штормовой ветер, снег и сложная обстановка на дорогах. Прогноз погоды на вторник и среду

Погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над Московской областью России. Вслед за ними продолжат поступать неустойчивые, влажные воздушные массы с северо-запада Европы. Как следствие – штормовой ветер, осадки, сложная обстановка на дорогах. Будьте внимательны.

Облачно с прояснениями. Повсеместно пройдет кратковременный снег, ночью по Могилевской области – сильный. Ветер северо-западный, на большей части страны – сильный порывистый, временами метель. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура утром от -1°C по западу до -7°C мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров будут на отметках от 0°C в западных районах до -6°C в северо-восточных. К вечеру температура от 0°C по юго-западу до -8 °C по северо-востоку. 

В среду скажется влияние атмосферного фронта с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части страны ожидается снег, мокрый снег. Большая вероятность тумана. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура ночью от -3°C по западу до -12°C по востоку, при прояснениях до -15°C, днем -4…+2°C. В четверг очередной циклон вновь принесет сильный порывистый ветер. 

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Погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над Московской областью России. Вслед за ними продолжат поступать неустойчивые,...
 
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