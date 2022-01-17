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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ошмянском районе

17.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ошмянском районе

Смертельная авария произошла в Ошмянском районе 17 января. 26-летняя девушка за рулем легковушки не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате погиб пассажир, сообщает Следственный комитет.
 


В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Фото: СК


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Смертельная авария произошла в Ошмянском районе 17 января. 26-летняя девушка за рулем легковушки не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В...
 
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