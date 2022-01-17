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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ошмянском районе
Источник материала: ОНТ
Смертельная авария произошла в Ошмянском районе 17 января. 26-летняя девушка за рулем легковушки не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате погиб пассажир,
Фото: СК
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Смертельная авария произошла в Ошмянском районе 17 января. 26-летняя девушка за рулем легковушки не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В...
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