﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЧП в минском аэропорту: из-за метели самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. Подробности

17.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ЧП в минском аэропорту: из-за метели самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. Подробности

Ветер, метель, гололед. Не успела Беларусь отойти от одной бури, как снова непогода. По всей стране – оранжевый уровень опасности. Осторожность не помешает водителям и даже пилотам воздушных судов. Так, самолет сегодня оказался за пределами полосы.


Минский аэропорт уже работает в штатном режиме. К 13 часам воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.   

При приземлении самолет, следовавший из Ташкента в Минск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 115 человек, никто из них не пострадал, да и в принципе, что произошла внештатная ситуация, все поняли уже после того, как покинули самолет. Нам удалось пообщаться с некоторыми пассажирами.

Воздушное судно обследовали специалисты, оно в исправном состоянии. Из-за этого инцидента и сложных погодных условий произошли небольшие изменения в работе воздушной гавани.  

Сразу три рейса, следовавшие из России в Минск, вернулись обратно. Все остальные состоятся, как это и было запланировано, конечно, если погода не преподнесет новые сюрпризы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветер, метель, гололед. Не успела Беларусь отойти от одной бури, как снова непогода. По всей стране – оранжевый уровень опасности. Осторожность не помешает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пациент с ножом напал на врача в гомельской больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by