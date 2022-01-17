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ЧП в минском аэропорту: из-за метели самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. Подробности
Источник материала: ОНТ
Ветер, метель, гололед. Не успела Беларусь отойти от одной бури, как снова непогода. По всей стране – оранжевый уровень опасности. Осторожность не помешает водителям и даже пилотам воздушных судов. Так, самолет сегодня оказался за пределами полосы.
Минский аэропорт уже работает в штатном режиме. К 13 часам воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.
При приземлении самолет, следовавший из Ташкента в Минск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 115 человек, никто из них не пострадал, да и в принципе, что произошла внештатная ситуация, все поняли уже после того, как покинули самолет. Нам удалось пообщаться с некоторыми пассажирами.
Воздушное судно обследовали специалисты, оно в исправном состоянии. Из-за этого инцидента и сложных погодных условий произошли небольшие изменения в работе воздушной гавани.
Сразу три рейса, следовавшие из России в Минск, вернулись обратно. Все остальные состоятся, как это и было запланировано, конечно, если погода не преподнесет новые сюрпризы.
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Ветер, метель, гололед. Не успела Беларусь отойти от одной бури, как снова непогода. По всей стране – оранжевый уровень опасности. Осторожность не помешает...
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